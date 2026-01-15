مرصد الزلازل: هزّة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان العاصمة عمان

وأوضح سويدان، الخميس، أن مركز الهزّة كان في منطقة البحر الميت، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
