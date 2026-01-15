مرصد الزلازل: هزّة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان العاصمة عمان

10:06 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، إن هزّة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان العاصمة عمّان، وقعت عند الساعة 10:00. اضافة اعلان





وأوضح سويدان، الخميس، أن مركز الهزّة كان في منطقة البحر الميت، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.

