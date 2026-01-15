الخميس 2026-01-15 11:51 ص

مرصد الزلازل: هزّة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان العاصمة عمان

مرصد الزلازل: هزّة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان العاصمة عمان
مرصد الزلازل: هزّة أرضية بقوة 4.1 ريختر شعر بها سكان العاصمة عمان
 
الخميس، 15-01-2026 10:06 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير مرصد الزلازل الأردني، غسان سويدان، إن هزّة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر شعر بها سكان العاصمة عمّان، وقعت عند الساعة 10:00.اضافة اعلان


وأوضح سويدان، الخميس، أن مركز الهزّة كان في منطقة البحر الميت، دون الإشارة إلى تفاصيل إضافية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إجراءات إدارية وتنظيمية مشددة لتعزيز حماية الثروة الحرجية في الكورة

أخبار محلية إجراءات إدارية وتنظيمية مشددة لتعزيز حماية الثروة الحرجية في الكورة

تعبيرية

أسواق ومال الاتجاهات التي يجب متابعتها في عام 2026 في أسواق الفوركس والعملات الرقمية

مرصد الزلازل: مركز الهزّة كان في غور الصافي وعلى عمق 17 كيلومترًا

خاص بالوكيل مرصد الزلازل: مركز الهزّة كان في غور الصافي وعلى عمق 17 كيلومترًا

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس

حسّان يلتقي مع برّي في عين التينة

أخبار محلية حسّان يلتقي مع برّي في عين التينة

الأشغال تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج لعام 2026

أخبار محلية الأشغال تفتح باب التقديم لبرنامج تدريب المهندسين حديثي التخرج لعام 2026

الكريملين

عربي ودولي روسيا تطرد دبلوماسي بريطاني تتهمه بالتجسس

بللا

فيديو الوكيل ما هي شدة المنخفض الجوي القادم للأردن يوم الأحد المقبل؟



 






الأكثر مشاهدة