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مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الزلزالين المتتاليين في سوريا- صور

تعبيرية
تعبيرية




 

الجمعة، 16-08-2024 02:54 م

الوكيل الإخباري-   سجل مرصد الزلازل الأردني اليوم الجمعة زلزالين متتاليين ضربا مدينة حماة السورية .

وأوضح المهندس غسان سويدان رئيس المرصد أن أجهزة المرصد سجلت الزلزال الأول في تمام الساعة 1:15 دقيقة جنوب شرق مدينة حماة السورية و بقوة 5.1 ريختر.                    

بينما سجل الزلزال الثاني عند الساعة 1:18  في ذات المنطقة بقوة 3.5 ريختر وعلى عمق 5 كلم.

 


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