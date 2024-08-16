مرصد الزلازل يكشف تفاصيل الزلزالين المتتاليين في سوريا- صور

الوكيل الإخباري- سجل مرصد الزلازل الأردني اليوم الجمعة زلزالين متتاليين ضربا مدينة حماة السورية .



وأوضح المهندس غسان سويدان رئيس المرصد أن أجهزة المرصد سجلت الزلزال الأول في تمام الساعة 1:15 دقيقة جنوب شرق مدينة حماة السورية و بقوة 5.1 ريختر.



بينما سجل الزلزال الثاني عند الساعة 1:18 في ذات المنطقة بقوة 3.5 ريختر وعلى عمق 5 كلم.





