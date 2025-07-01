مرصد مصداقية الإعلام: 92 إشاعة في حزيران

03:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/736425 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- سجَّل مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) 92 إشاعة، صدرت وانتشرت بين جمهور المتلقين خلال حزيران الماضي، ووصلت إليهم عن طريق وسائل إعلام محلية أو خارجية، ومنصَّات التواصل الاجتماعي. اضافة اعلان





وقال المرصد في تقريره الشهري الذي صدر اليوم الثلاثاء، إنَّ عملية الرَّصد خلال أيَّام شهر حزيران بينت أن عدد الإشاعات التي جرى نفيها بلغ 18 إشاعة من أصل 92 إشاعة، مسجّلةً بذلك تراجعًا بمقدار ثلاث إشاعات، مقارنة بالإشاعات التي تم نفيها خلال أيّار الفائت، والتي بلغت 21 إشاعة.



ولفت إلى أنَّ 36 إشاعة طالت المملكة بسبب الحرب التي اندلعت بين ايران وإسرائيل واستمرت لمدة 12 يومًا بينما سجل 18 إشاعة لقضايا محليّة معتادة، بمتوسط يبلغ 1.5 إشاعة يوميًا، موضحا أن الإشاعات عادت لمجالاتها التقليدية بعد توقف الحرب الايرانية الاسرائيلية مسجلة 30 إشاعة تتعلق بالشأن المحليّ، خلال ثلاثة أيام فقط تلت الحرب، أي بمتوسط 10 إشاعات يوميًّا.