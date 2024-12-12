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مركبة تسير بعكس السير تتسبب بحادث تصادم في ممر عمان التنموي

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 12-12-2024 08:28 ص
الوكيل الإخباري-  أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم على طريق الممر التنموي وتحديداً بعد جسر الترخيص بين مركبتين ، وذلك بعد ارتكاب إحدى المركبات لمخالفة كبيرة عبر السير بعكس الاتجاه ، حيث أدى الحادث لوقوع إصابات بسيطة ، فيما تواجدت إدارة السير  في المكان لرفع الأثر المروري والدلالة والإرشاد .اضافة اعلان


وقالت عبر تقريرها المروري اليومي بأن حادث تدهور مركبة شحن محملة بـ "حاوية بضاعة" مابعد جسر الأبيض باتجاه الجنوب تسبب في إغلاق السير بشكل كامل باتجاه الجنوب ، حيث تواجدت كوادر إدارة السير في المكان لرفع الحاوية من منتصف الطريق وإعادة حركة السير بشكل طبيعي .

كما نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة لسائق الشاحنة ، إذ تم نقل الإصابة عبر كوادر الدفاع المدني لمستشفى الكرك الحكومي .
 
gnews

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