مركبة تسير بعكس السير تتسبب بحادث تصادم في ممر عمان التنموي

وقالت عبر تقريرها المروري اليومي بأن حادث تدهور مركبة شحن محملة بـ "حاوية بضاعة" مابعد جسر الأبيض باتجاه الجنوب تسبب في إغلاق السير بشكل كامل باتجاه الجنوب ، حيث تواجدت كوادر إدارة السير في المكان لرفع الحاوية من منتصف الطريق وإعادة حركة السير بشكل طبيعي .
كما نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة لسائق الشاحنة ، إذ تم نقل الإصابة عبر كوادر الدفاع المدني لمستشفى الكرك الحكومي .
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