مركبة تسير بعكس السير تتسبب بحادث تصادم في ممر عمان التنموي

08:28 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع حادث تصادم على طريق الممر التنموي وتحديداً بعد جسر الترخيص بين مركبتين ، وذلك بعد ارتكاب إحدى المركبات لمخالفة كبيرة عبر السير بعكس الاتجاه ، حيث أدى الحادث لوقوع إصابات بسيطة ، فيما تواجدت إدارة السير في المكان لرفع الأثر المروري والدلالة والإرشاد . اضافة اعلان





وقالت عبر تقريرها المروري اليومي بأن حادث تدهور مركبة شحن محملة بـ "حاوية بضاعة" مابعد جسر الأبيض باتجاه الجنوب تسبب في إغلاق السير بشكل كامل باتجاه الجنوب ، حيث تواجدت كوادر إدارة السير في المكان لرفع الحاوية من منتصف الطريق وإعادة حركة السير بشكل طبيعي .



كما نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة لسائق الشاحنة ، إذ تم نقل الإصابة عبر كوادر الدفاع المدني لمستشفى الكرك الحكومي .