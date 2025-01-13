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مركبة شحن تعطّل حركة السير على طريق المطار صباح الاثنين

أرشيفية
أرشيفية
الإثنين، 13-01-2025 08:42 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بوجود كثافة مرورية على طريق المطار للسير القادم من محطة المناصير باتجاه نفق الملتقى نتيجة تعطل مركبة شحن "قاطرة ومقطورة" .اضافة اعلان


ولفتت الإدارة إلى تواجد كوادرها في موقع التعطل للتعامل مع الأثر الذي تسبب به على الحالة المرورية وتسيير حركة سير المركبات .
 
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