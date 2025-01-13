مركبة شحن تعطّل حركة السير على طريق المطار صباح الاثنين

08:42 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/716629 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوجود كثافة مرورية على طريق المطار للسير القادم من محطة المناصير باتجاه نفق الملتقى نتيجة تعطل مركبة شحن "قاطرة ومقطورة" . اضافة اعلان





ولفتت الإدارة إلى تواجد كوادرها في موقع التعطل للتعامل مع الأثر الذي تسبب به على الحالة المرورية وتسيير حركة سير المركبات .



