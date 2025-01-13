مركبة شحن تعطّل حركة السير على طريق المطار صباح الاثنين

ولفتت الإدارة إلى تواجد كوادرها في موقع التعطل للتعامل مع الأثر الذي تسبب به على الحالة المرورية وتسيير حركة سير المركبات .
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