مركزا شابات الجفر وشباب الهاشمية يواصلان تدريبات برنامج إثراء مهارات اللغة الإنجليزية

الوكيل الإخباري- يواصل مركزا شابات الجفر وشباب الهاشمية تنفيذ تدريبات برنامج إثراء مهارات اللغة الإنجليزية، الهادف إلى تطوير مهارات الشباب اللغوية وتعزيز قدراتهم التواصلية، بما يسهم في توسيع فرصهم في التعليم وسوق العمل.

اضافة اعلان



ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع جامعة البلقاء التطبيقية، ضمن مشروع "تنمية الشباب"، أحد مشاريع السفارة الأمريكية في عمّان، ويشتمل على مجموعة من الأنشطة التدريبية والتطبيقات العملية التي تركز على تنمية مهارات الاستماع، والمحادثة، والقراءة، والكتابة باللغة الإنجليزية.



ويهدف البرنامج إلى رفع كفاءة المشاركين في استخدام اللغة الإنجليزية، وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تلبي متطلبات الدراسة الجامعية واحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم في التواصل باللغة الإنجليزية في مختلف المواقف.