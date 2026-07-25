مركز إدارة الأزمات يطلق تجارب لنظام الرسائل التحذيرية على الهواتف المحمولة

وقال المركز، في بيان السبت، إن التجارب ستنفذ بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة.
وأهاب المركز بالمواطنين عدم القلق أو الهلع عند استلام الرسائل التجريبية، موضحا أن الرسائل التي ستصل إلى الهواتف المحمولة باللغتين العربية والإنجليزية سيرافقها تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري.
وأضاف أن صياغة الرسالة التحذيرية التجريبية ستكون مرتبطة بالعواصف الغبارية.
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