الخميس 2026-03-05 11:29 م

مركز إربد الثقافي يستضيف فرقة "أنوار الهدى للإنشاد الديني"

إربد
إربد
 
الخميس، 05-03-2026 10:51 م

الوكيل الإخباري-   استضاف مركز إربد الثقافي مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات أماسي رمضان الثقافية، فرقة "أنوار الهدى للإنشاد الديني"، وذلك بحضور مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وممثلين عن الهيئات الثقافية وجمع من المواطنين من محافظة إربد.

وقدمت الفرقة بقيادة المنشد بسام سيف الدين أبو حمدة، باقة منوعة من الأناشيد الدينية والابتهالات المنوعة، ومنها (في هوى خير العباد، أحمد يا حبيبي، وصلة بعنوان وأشوقاه، يا حادي الركبان، يا أم الرسل، قمر قمر، ويا أجمل الأنبياء)، والتي حملت جميعها رسائل إيمانية عميقة استحضرت معاني المحبة والتسامح والتقرب إلى الله ومحبة الرسول الكريم.

 
 


