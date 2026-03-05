مركز إربد الثقافي يستضيف فرقة "أنوار الهدى للإنشاد الديني"

وقدمت الفرقة بقيادة المنشد بسام سيف الدين أبو حمدة، باقة منوعة من الأناشيد الدينية والابتهالات المنوعة، ومنها (في هوى خير العباد، أحمد يا حبيبي، وصلة بعنوان وأشوقاه، يا حادي الركبان، يا أم الرسل، قمر قمر، ويا أجمل الأنبياء)، والتي حملت جميعها رسائل إيمانية عميقة استحضرت معاني المحبة والتسامح والتقرب إلى الله ومحبة الرسول الكريم.
