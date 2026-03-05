مركز إربد الثقافي يستضيف فرقة "أنوار الهدى للإنشاد الديني"

الوكيل الإخباري- استضاف مركز إربد الثقافي مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات أماسي رمضان الثقافية، فرقة "أنوار الهدى للإنشاد الديني"، وذلك بحضور مدير ثقافة إربد الدكتور سلطان الزغول، وممثلين عن الهيئات الثقافية وجمع من المواطنين من محافظة إربد.

