الخميس 2026-04-30 06:43 م

مركز إعداد القيادات الشبابية يختتم دورة الإنقاذ المائي للذكور في عمّان

الخميس، 30-04-2026 06:27 م

الوكيل الإخباري-   اختتم مركز إعداد القيادات الشبابية في وزارة الشباب، أمس الأربعاء دورة الإنقاذ المائي للذكور، التي أُقيمت في عمّان بمشاركة 32 متدربًا، بعد اجتيازهم متطلبات القبول بنجاح.

وتضمّن البرنامج التدريبي، محاضرات نظرية وتطبيقات عملية مكثفة، ركّزت على مهارات الإنقاذ المائي والإسعافات الأولية، بإشراف مختصين وبمشاركة كوادر من مديرية الدفاع المدني ما أسهم في تعزيز كفاءة المشاركين ورفع جاهزيتهم وفق المعايير المهنية المعتمدة.

 
 


