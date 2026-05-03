مركز إيداع الأوراق المالية يتيح الاطلاع المباشر على ملكيات الأوراق المالية عبر تطبيق "سند"

الوكيل الإخباري- أعلن مركز إيداع الأوراق المالية عن إتاحة ميزة رقمية جديدة ضمن تطبيق "سند" تُمكّن الأفراد الأردنيين من الاطلاع المباشر على ملكياتهم من الأوراق المالية.





وتتيح هذه الميزة للمستخدمين عرض بيانات ملكياتهم بشكل محدث وفوري عبر تطبيق "سند"، دون الحاجة إلى أي طلبات أو إجراءات إضافية، حيث يكفي الدخول إلى التطبيق ليتمكن المستخدم من الاطلاع على تفاصيل ملكياته بسهولة وأمان.



وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبعد استكمال جميع المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة، في إطار تعزيز التكامل مع منظومة الهوية الرقمية وخدمات التحقق الإلكتروني.



وتسهم هذه الميزة في تعزيز شمولية وصول المواطنين إلى مختلف بياناتهم المالية بشكل موثوق من خلال واجهة تطبيق سند بحيث تشمل في جانب رئيسي منها الاطلاع على تفاصيل ملكية الأوراق المالية المودعة في سجلات مركز إيداع الأوراق المالية، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي، ويعزز دور مركز إيداع الأوراق المالية كمكوّن رئيسي في البنية التحتية لسوق رأس المال.



وأكدت السيدة سارة الطراونة المدير التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية، أن إتاحة هذه الميزة تمثل خطوة مهمة في تمكين المستثمرين من الاطلاع على تفاصيل ملكياتهم من الأوراق المالية المودعة في سجلات المركز، موضحة أنها تعتمد على الربط المباشر مع قواعد بيانات مركز إيداع الأوراق المالية والتكامل مع منظومة الهوية الرقمية وخدمات التحقق في تطبيق "سند"، بما يضمن أعلى درجات الأمان والدقة في عرض البيانات.



وأضافت أن المركز يواصل تطوير خدماته الرقمية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، مشيرةً إلى إطلاق المركز للنسخة المحدثة من تطبيق "محفظتك الإلكترونية" في عام 2024، والذي يُعد منصة رقمية متكاملة تمكّن المستثمرين من متابعة ملكياتهم والاطلاع على تفاصيل حساباتهم والحركات المنفذة عليها، ضمن بيئة رقمية آمنة وسهلة الاستخدام.



ويؤكد مركز إيداع الأوراق المالية التزامه المستمر بتطوير حلول رقمية مبتكرة تعزز كفاءة وشفافية سوق رأس المال في المملكة الأردنية الهاشمية، وتدعم تجربة المستثمر الرقمية.





