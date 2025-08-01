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مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة

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جانب من الورشة
 
الجمعة، 01-08-2025 11:39 م

الوكيل الإخباري- عقد مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد وبالشراكة مع مركز زها الثقافي/ القرية الحضرية في محافظة عجلون اليوم الجمعة/ ورشة توعوية ضمن مبادرة "أصوات خضراء"، حول أهمية الزراعة في الحياة، وذلك في إطار أنشطة النادي الصيفي لليافعين.

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وتناولت الورشة، عدة محاور أهمها، الحديث عن أهمية الزراعة في حياتنا، ودور الزراعة في تعزيز صحة المجتمع والاقتصاد المحلي، وأهمية المياه كمورد أساسي للزراعة، وتأثير التغير المناخي على الموارد الطبيعية.


كما تم خلال الورشة التطرق إلى مفاهيم إدارة الموارد والتنمية المستدامة وتشجيع التفكير البيئي الواعي لدى جيل اليافعين.


يشار الى أن مبادرة "أصوات خضراء" والتي ينفذها مركز اكساب للتنمية المستدامة تأتي كمبادرة توعوية تستهدف المجتمعات المحلية، وذلك بهدف غرس مفاهيم التنمية المستدامة وتسليط الضوء على أهمية الزراعة كركيزة للأمن الغذائي، وبناء مجتمع واعي بقضايا البيئة والمناخ وقادر على تبني ممارسات صديقة للبيئة تسهم في الحفاظ على الموارد وتنمية المجتمعات المحلية.

 
 
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