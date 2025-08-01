مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد ينظم ورشة توعوية حول أهمية الزراعة

الوكيل الإخباري- عقد مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد وبالشراكة مع مركز زها الثقافي/ القرية الحضرية في محافظة عجلون اليوم الجمعة/ ورشة توعوية ضمن مبادرة "أصوات خضراء"، حول أهمية الزراعة في الحياة، وذلك في إطار أنشطة النادي الصيفي لليافعين.

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وتناولت الورشة، عدة محاور أهمها، الحديث عن أهمية الزراعة في حياتنا، ودور الزراعة في تعزيز صحة المجتمع والاقتصاد المحلي، وأهمية المياه كمورد أساسي للزراعة، وتأثير التغير المناخي على الموارد الطبيعية.



كما تم خلال الورشة التطرق إلى مفاهيم إدارة الموارد والتنمية المستدامة وتشجيع التفكير البيئي الواعي لدى جيل اليافعين.