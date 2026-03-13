الجمعة 2026-03-13 03:53 م

مركز الاتصال الوطني يتلقى 188 ألف مكالمة العام الماضي

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
الجمعة، 13-03-2026 01:21 م

الوكيل الإخباري-    بلغ إجمالي المكالمات الواردة إلى قنوات مركز الاتصال الوطني خلال العام الماضي 188,069 مكالمة.

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، توزعت المكالمات إلى: 185,400 مكالمة محلية، و 2,669 مكالمة دولية.


وتشمل قنوات التواصل مع المركز المكالمات الهاتفية، والرسائل القصيرة، والبريد الإلكتروني، وأنظمة الرد الآلي، إضافة إلى قنوات الدردشة الرقمية.


كما بلغ إجمالي الرسائل القصيرة المرسلة "اس.ام.اس" 115,721,212 رسالة، توزعت حسب نوعها إلى: 70,658,765 رسالة إعلام عن حالة معاملة، و31,655,829 رسالة توعوية وإرشادية، و7,084,659 رسالة ترويجية، و6,321,959 رسالة اتصال داخلي.


وأوضحت الوزارة، أن قنوات الاتصال لمركز الاتصال الوطني تشمل: عبر الهاتف 065008080، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وخدمة إرسال الرسائل القصيرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية www.jordan.gov.jo.


كما تعتبر بوابة الرسائل القصيرة قناة اتصال مجانية تقدم خدماتها المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال الرقم 94444.

 
 


