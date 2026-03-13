مركز الاتصال الوطني يتلقى 188 ألف مكالمة العام الماضي

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، توزعت المكالمات إلى: 185,400 مكالمة محلية، و 2,669 مكالمة دولية.
وتشمل قنوات التواصل مع المركز المكالمات الهاتفية، والرسائل القصيرة، والبريد الإلكتروني، وأنظمة الرد الآلي، إضافة إلى قنوات الدردشة الرقمية.
كما بلغ إجمالي الرسائل القصيرة المرسلة "اس.ام.اس" 115,721,212 رسالة، توزعت حسب نوعها إلى: 70,658,765 رسالة إعلام عن حالة معاملة، و31,655,829 رسالة توعوية وإرشادية، و7,084,659 رسالة ترويجية، و6,321,959 رسالة اتصال داخلي.
وأوضحت الوزارة، أن قنوات الاتصال لمركز الاتصال الوطني تشمل: عبر الهاتف 065008080، والبريد الإلكتروني [email protected] ، وخدمة إرسال الرسائل القصيرة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية www.jordan.gov.jo.
كما تعتبر بوابة الرسائل القصيرة قناة اتصال مجانية تقدم خدماتها المرتبطة بمجموعة من المؤسسات والدوائر الحكومية من خلال الرقم 94444.
-
أخبار متعلقة
-
بلدية مادبا الكبرى تنفذ حملة صيانة في المقابر والحدائق
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من مساء اليوم الجمعة
-
إطلاق صفارات الإنذار في الأردن
-
الأردن وسوريا يبحثان تعزيز التكامل اللوجستي وتسهيل حركة التجارة عبر الموانئ والمنافذ
-
الملك ورئيس دولة الإمارات يبحثان هاتفيا تداعيات التصعيد الإقليمي
-
وزير الخارجية: نمضي برؤية واضحة وإرادة قوية في تعزيز العلاقات مع سوريا
-
اجتماع أردني خليجي يبحث الأوضاع الإقليمية وتداعيات التصعيد في المنطقة
-
صفارات الإنذار تدوي في الأردن