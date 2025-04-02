مركز الاتصال الوطني يتلقى 5035 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر

وبحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، كانت أكثر الجهات التي تلقت أكبر عدد من الاستفسارات، هي مركز الخدمات الحكومي، ومؤسسة الضمان الاجتماعي، وصندوق المعونة الوطنية، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات.
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