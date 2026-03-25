الأربعاء 2026-03-25 01:38 م

مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%

مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%
مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%
 
الأربعاء، 25-03-2026 12:55 م
الوكيل الإخباري- استقبل مركز الاتصال الوطني 8,596 مكالمة محلية ودولية خلال عطلة عيد الفطر، مسجّلًا أداءً متميزًا يعكس كفاءة عالية في تقديم الخدمة، حيث بلغت نسبة رضا المتعاملين 93.4%، فيما وصلت نسبة الاستجابة إلى 96%.اضافة اعلان


وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يأتي هذا الأداء في ظل جاهزية المركز واستمرارية تقديم خدماته على مدار الساعة، بما يضمن تلبية استفسارات المواطنين ومتابعة شكاواهم بكفاءة وفعالية، حتى خلال فترات العطل الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن مركز الاتصال الوطني يوفّر مجموعة من قنوات التواصل المتكاملة لخدمة المواطنين، تشمل الاتصال الهاتفي عبر الرقم 065008080، والبريد الإلكتروني  [email protected]

وأكدت الوزارة أن المركز يعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد على كوادر مؤهلة وأنظمة تقنية حديثة، تضمن التعامل مع مختلف الاستفسارات والشكاوى بكفاءة عالية، وتحويلها ومتابعتها مع الجهات المختصة بالسرعة المطلوبة.

ويعكس هذا المستوى من الأداء التزام مركز الاتصال الوطني بتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مسيرة التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين في المملكة.
 
 


مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%

أخبار محلية مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%



 






