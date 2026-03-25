مركز الاتصال الوطني يستقبل 8,596 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر بنسبة رضا 93.4%

وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، يأتي هذا الأداء في ظل جاهزية المركز واستمرارية تقديم خدماته على مدار الساعة، بما يضمن تلبية استفسارات المواطنين ومتابعة شكاواهم بكفاءة وفعالية، حتى خلال فترات العطل الرسمية.
وأوضحت الوزارة أن مركز الاتصال الوطني يوفّر مجموعة من قنوات التواصل المتكاملة لخدمة المواطنين، تشمل الاتصال الهاتفي عبر الرقم 065008080، والبريد الإلكتروني [email protected]
وأكدت الوزارة أن المركز يعمل وفق منظومة متكاملة تعتمد على كوادر مؤهلة وأنظمة تقنية حديثة، تضمن التعامل مع مختلف الاستفسارات والشكاوى بكفاءة عالية، وتحويلها ومتابعتها مع الجهات المختصة بالسرعة المطلوبة.
ويعكس هذا المستوى من الأداء التزام مركز الاتصال الوطني بتقديم خدمات نوعية تلبي تطلعات المواطنين، وتعزز مسيرة التحول الرقمي وتحسين تجربة المتعاملين في المملكة.
