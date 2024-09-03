 
الثلاثاء 2024-09-03 10:44 م
 

 

مركز الخدمات الحكومي بالعقبة يباشر عمله 8 أيلول

مركز الخدمات الحكومي بالعقبة
مركز الخدمات الحكومي بالعقبة
الثلاثاء، 03-09-2024 09:59 م
الوكيل الإخباري-   اطلع نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، خلال جولة تفقدية على سير العمل في مركز الخدمات الحكومي في العقبة.اضافة اعلان


وبحسب بيانٍ لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الثلاثاء، سيباشر المركز عمله ويستقبل المواطنين يوم 8 أيلول الحالي.

يُشار إلى أن مراكز الخدمات الحكومية الشاملة تأتي في إطار جهود الحكومة لتنفيذ خارطة تحديث القطاع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

الطقس الارصاد : طقس معتدل الحرارة وتنبيه من الضباب فوق المرتفعات الاربعاء

مركز الخدمات الحكومي بالعقبة

أخبار محلية مركز الخدمات الحكومي بالعقبة يباشر عمله 8 أيلول

المراعية : أبناء البادية لن يكونو إلا في الصف الأول في هذا الوطن

أخبار محلية أهالي البادية الجنوبية"بمعان" يساندون مرشح القائمة المحلية محمد المراعية خلال افتتاح مقره الانتخابي

الديوان الملكي السعودي

عربي ودولي الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو

فلسطين آيزنكوت: لهذه الأسباب تجنّب نتنياهو ذكر تاريخ 27 ايار

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية الهيئة المستقلة للانتخاب: 10 قضايا منظورة أمام المحاكم

غرة شهر ربيع الأول - ارشيفية

أخبار محلية الإفتاء: الخميس غرة شهر ربيع الأول

غزة

فلسطين ارتفاع عدد الشهداء بغزة منذ فجر اليوم إلى 43



 


الأكثر مشاهدة