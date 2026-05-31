مركز الخدمات الحكومي بمطار الملكة علياء ينجز 2545 معاملة خلال العيد

الوكيل الإخباري- أنجز مركز الخدمات الحكومي في مطار الملكة علياء الدولي 2545 معاملة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، في إطار استمرارية تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمسافرين على مدار الساعة.

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأحد، شملت المعاملات المنجزة إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار تصاريح السفر، وتجديد دفاتر خدمة العلم، وإنجاز معاملات وزارة الخارجية، والحوالات المالية، ودفع الفواتير، وإصدار الرخص الدولية، وبما يسهم في تلبية احتياجات المراجعين والمسافرين بكل سهولة ويسر خلال فترة العطلة.