مركز الخدمات الحكومي بمطار الملكة علياء ينجز 2545 معاملة خلال العيد

وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة اليوم الأحد، شملت المعاملات المنجزة إصدار وتجديد جوازات السفر، وإصدار تصاريح السفر، وتجديد دفاتر خدمة العلم، وإنجاز معاملات وزارة الخارجية، والحوالات المالية، ودفع الفواتير، وإصدار الرخص الدولية، وبما يسهم في تلبية احتياجات المراجعين والمسافرين بكل سهولة ويسر خلال فترة العطلة.
وأكدت الوزارة مواصلة تقديم الخدمات في مركز المطار على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار والمسافرين.
