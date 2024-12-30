مركز الزلازل: هزة أرضية في البحر الميت

-
أخبار متعلقة
-
مدير الأمن العام يزور وحدة الجرائم الإلكترونية بمقرها الجديد
-
الملكة رانيا: نستقبل عاماً جديداً بأمل السلام
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 2% لشهر تشرين الأول 2024
-
الحسين للسرطان يجري أول عملية جراحيّة لأورام الدماغ بالليزر والروبوت بالشرق الأوسط
-
المفرق: البدء بصيانة وإعادة تأهيل خطوط المياه في قضاء حوشا
-
صندوق الزكاة يقر كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين
-
السفارة الأمريكية في عمان: فقدت أمريكا اليوم قائداً استثنائياً ورجل دولة
-
سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل السيول