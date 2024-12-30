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مركز الزلازل: هزة أرضية في البحر الميت

مقياس ريختر
مقياس ريختر
الإثنين، 30-12-2024 02:06 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -قال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان إن  المركز سجل هزة ارضية شمال غرب البحر الميت (الكرامة) .

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واشار سويدان ان الهزة قوتها 3.3 ،  سجلت تحديدا الاثنين الساعة 13:30 بتوقيت الاردن  .

 

ولفت سويدان انه لم يبلغ انه شعر بها احد .
 

 
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