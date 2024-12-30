مركز الزلازل: هزة أرضية في البحر الميت

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قال مدير مرصد الزلازل الأردني المهندس غسان سويدان إن المركز سجل هزة ارضية شمال غرب البحر الميت (الكرامة) .

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واشار سويدان ان الهزة قوتها 3.3 ، سجلت تحديدا الاثنين الساعة 13:30 بتوقيت الاردن .