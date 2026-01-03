السبت 2026-01-03 05:20 م

مركز تدريب "تجارة إربد" يؤهل ألف شاب للعمل في 2025

جانب من حفل التخريج
السبت، 03-01-2026 04:11 م

الوكيل الإخباري - احتفلت غرفة تجارة إربد، اليوم السبت، بتخريج فوج جديد من طلبة الدورات التدريبية التي نظمها مركز التدريب والتطوير التابع للغرفة، لتمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة لمواكبة تطلعات سوق العمل المحلي.

وقال رئيس الغرفة، محمد الشوحة، خلال رعايته حفل التخريج، إن مركز التدريب والتطوير استطاع خلال العام الماضي 2025 تأهيل ألف طالب وطالبة في تخصصات حيوية شملت المجالات الإدارية والمحاسبية، والحاسوبية، إضافة إلى اللغات والترجمة والمهارات الرقمية.


وأكد الشوحة حرص الغرفة على دعم التعليم المستمر والمهني، وتقديم هذه الدورات التعليمية والتدريبية بأسعار رمزية، انطلاقا من مسؤوليتها المجتمعية والتنموية، بهدف إكساب الشباب مهارات عملية وتطبيقية ترفع من كفاءتهم وتفتح أمامهم آفاقا في سوق العمل.


من جانبها، استعرضت مديرة المركز، تغريد الهيلات، منهجية التدريب المتبعة، التي تتميز بالجودة ويقوم عليها كفاءات تدريسية مؤهلة، مشيرة إلى أن مدة البرامج التدريبية تتراوح بين شهر وشهر ونصف، ويتم تحديث محتواها باستمرار لتتلاءم مع متطلبات السوق واحتياجات الطلبة المتغيرة، ما يضمن تقديم مادة علمية وعملية ذات قيمة.


وبينت أن المركز سيطلق خلال العام الحالي حزمة نوعية من الدورات تهدف إلى مواكبة الثورة الرقمية، ضمن مجالات أبرزها الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي في الأعمال، وتصميم الأنظمة المحاسبية المتكاملة، إضافة إلى دورة محاسب التكاليف المخصصة للجانب المالي للمشاريع الصغيرة.

 
 


