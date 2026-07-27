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مركز تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول

تنويه هام لأولياء امور طلبة المدارس
مركز تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول
 
الإثنين، 27-07-2026 01:14 م

الوكيل الإخباري-   أكد المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم، الاثنين، جاهزية الكتب المدرسية المعتمدة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2026–2027، وذلك ضمن استعداداته لانطلاق العام الدراسي الجديد، وبما يضمن توفير الكتب المدرسية للطلبة والمعلمين والمعلمات في الوقت المناسب.

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وأوضح المركز، في بيان، أن عدد الكتب المدرسية التي أعيدت طباعتها بلغ 196 كتابا مدرسيا، شملت مختلف المباحث الدراسية والصفوف المدرسية، وهي كتب معتمدة ومتداولة في الميدان التربوي، أعيدت طباعتها كالمعتاد لتلبية احتياجات العام الدراسي المقبل.


وأشار المركز إلى أن عملية إعادة الطباعة جاءت بعد مرور الكتب المدرسية بمراحل الحوكمة والمراجعة والاعتماد وفق الإجراءات المعمول بها سنويا، وعن طريق اللجان والمجالس المتخصصة، وبالاستناد إلى الملاحظات الواردة من الميدان التربوي، بما يسهم في تعزيز جودة النسخ المعتمدة وجاهزيتها.

 

وأكد المركز الوطني لتطوير المناهج والتقويم حرصه على استقبال جميع الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالكتب المدرسية عن طريق منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المنصة المخصصة لذلك عبر موقعه الإلكتروني، بما يعزز قنوات التواصل مع الميدان التربوي والمجتمع، ويدعم عملية التحسين المستمر للمناهج والكتب المدرسية .

 
 


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أخبار محلية مركز تطوير المناهج يؤكد جاهزية الكتب المدرسية للفصل الدراسي الأول



 
 






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