مركز حقوق الإنسان: 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية

04:39 م

الوكيل الإخباري- قال المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، الجمعة، إن هناك قرابة 75 ألف طفل توثق أنهم يعملون بصورة غير قانونية أو نظامية. اضافة اعلان





وأضاف الشمايلة، أن هناك 45 ألف طفل يعملون في مهن خطرة، مشددا على أنه يجب أن يتم اتخاذ إجراءات مناسبة بهذا الشأن.



وأكد أن الإحصاءات والبيانات يتم جمعها عبر لجان من وزارة العمل ولجان من وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التربية والتعليم وتكون دقيقة إلى حد كبير، لكن أضاف أنها لن تكون دقيقة بنسبة 100% بسبب صعوبة حصر جميع الأطفال الذين يعملون خصوصاً في المهن الخطرة.



وشدد على أنه يجب النظر بعمل الأطفال بالمهن الخطيرة بـ"جدية أكبر" حتى إذا كانت نسبة الأطفال العاملين فيها ليست كبيرة، مؤكدا أنه يجب تطبيق القانون بشأن المشغلين للأطفال وعدم السماح بتجاوز القانون في هذا الموضوع.



ودعا إلى التبليغ عند رصد أطفال يعملون عبر وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية، أو من خلال أقرب مركز أمني، والإبلاغ عن رصد عمالة أطفال.





