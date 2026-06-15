مركز زها الثقافي وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العمل الشبابي والبيئي

08:36 ص

الوكيل الإخباري- وقّع مركز زها الثقافي وجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة في مجالات تمكين الشباب، والعمل البيئي والمجتمعي، والأنشطة الرياضية، بما يسهم في دعم المبادرات المستدامة وترسيخ ثقافة التطوع. اضافة اعلان





ووقّعت المذكرة عن مركز زها الثقافي المديرة التنفيذية رانية صبيح، وعن جمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية الأمين العام نشوى فاروق عبيدات.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات دعم وتمكين الشباب، ونشر الوعي البيئي والسلوكيات الإيجابية تجاه حماية البيئة، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية وتشجيع أنماط الحياة الصحية، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنفيذ مبادرات ذات أثر مستدام.



وتشمل المذكرة تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة، أبرزها مشروع "العجلات الخضراء" (Green Wheelz)، لتعزيز مفاهيم إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، إضافة إلى التعاون في المبادرة الوطنية "ساعة تصنع الفرق" من خلال إشراك الشباب في الأنشطة المجتمعية والإنسانية.



كما يتعاون الطرفان في المجال الرياضي من خلال تنظيم ودعم البطولات الرياضية، وإتاحة الفرصة أمام الطلبة والموهوبين للالتحاق ببرامج رياضية، إلى جانب تنظيم أيام رياضية مفتوحة وأنشطة شبابية متنوعة.



وأكدت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي، رانية صبيح، أن هذه الشراكة تجسد توجه المركز نحو توسيع التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وتنفيذ مبادرات تنموية ومستدامة في المجالات البيئية والمجتمعية والرياضية، بما يخدم الشباب ويسهم في تحقيق أثر إيجابي في المجتمع المحلي.



من جانبها، أشارت الأمين العام لجمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية، نشوى فاروق عبيدات، إلى أهمية هذه الشراكة في دعم المبادرات الشبابية والبيئية وتعزيز ثقافة التطوع والعمل المجتمعي، بما يسهم في توسيع نطاق الأنشطة المشتركة وتحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.



وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود الطرفين لتوسيع مجالات التعاون المشترك وتطوير مبادرات نوعية تسهم في خدمة الشباب وتعزيز الأثر البيئي والمجتمعي المستدام.



ويُعد مشروع "العجلات الخضراء" (Green Wheelz) مبادرة وطنية ينفذها مركز زها الثقافي، تجمع بين الاستدامة البيئية والأثر المجتمعي من خلال إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وتوجيه عوائدها لدعم إنشاء أول مدرسة دامجة متخصصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي في الأردن.



وتندرج مبادرة "ساعة تصنع الفرق" ضمن الجهود المجتمعية التي أطلقتها جمعية نادي خريجي الكلية العلمية الإسلامية لترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشجيع الأفراد على تخصيص ساعة واحدة فقط لإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمع.





