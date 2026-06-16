الثلاثاء 2026-06-16 06:02 م

مركز زها الثقافي يطلق عملاً فنياً وطنياً دعماً للنشامى في كأس العالم 2026

ق
أرشيفية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 05:10 م

الوكيل الإخباري- أطلق مركز زها الثقافي عملاً فنياً وطنياً جديداً من كلمات وتوزيع وإنتاج المركز وبأداء فرق المركز الموسيقية، دعماً لمشاركة المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم "النشامى" في بطولة كأس العالم 2026.

اضافة اعلان


وأكدت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، أن هذا العمل الفني يأتي تعبيراً عن الفخر الوطني بالإنجاز التاريخي الذي حققه النشامى، ورسالة دعم ومساندة للمنتخب الوطني في مشواره المونديالي، بما يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن وإنجازاته.


وأضافت، أن المركز يحرص على توظيف الفنون والإبداع في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ مشاعر الفخر بالهوية الأردنية، وإتاحة المجال أمام الأطفال واليافعين والشباب للتعبير عن حبهم لوطنهم ومواكبة المناسبات والإنجازات الوطنية من خلال أعمال فنية هادفة.


ويأتي إطلاق العمل انسجاماً مع حالة الفخر والالتفاف الوطني حول المنتخب الوطني، حيث يحمل رسائل وطنية تعكس الاعتزاز بما حققه النشامى من إنجاز، باعتباره نموذجاً للإرادة والعزيمة والطموح.


ويُجسّد هذا العمل امتداداً لجهود مركز زها الثقافي في دعم المواهب الشابة، وتوظيف الثقافة والفنون كوسيلة للتعبير عن القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال واليافعين.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي الاتفاق الإيراني الأميركي سيوقع الجمعة في بورغنشتوك بوسط سويسرا

ا

أخبار محلية شباب إربد تفتح مراكزها للجمهور لمتابعة أولى مباريات "النشامى" في كأس العالم 2026

إيران تعلن رسميا إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز

عربي ودولي إيران: الحصار البحري الأميركي قد رُفع عن الموانئ الإيرانية

ر

أخبار محلية باصات مجانية لنقل الجماهير إلى المدرج الروماني خلال مباريات النشامى بالمونديال

العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد الوديان

أخبار محلية العيسوي يعزي بوفاة اللواء المتقاعد الوديان

ق

أخبار محلية مركز زها الثقافي يطلق عملاً فنياً وطنياً دعماً للنشامى في كأس العالم 2026

وزارة الخارجية تؤكد عودة أردنيين كانا ضمن أسطول الصمود العالمي

أخبار محلية الأردن يدين قيام " أرض الصومال" بفتح سفارة مزعومة له في القدس المحتلة

ن

أخبار محلية وزارة الثقافة تفتح باب التقدم لمسابقة الأغنية الأردنية



 
 






الأكثر مشاهدة

 