مركز زها الثقافي يطلق عملاً فنياً وطنياً دعماً للنشامى في كأس العالم 2026

وأكدت المديرة التنفيذية لمركز زها الثقافي رانيه صبيح، أن هذا العمل الفني يأتي تعبيراً عن الفخر الوطني بالإنجاز التاريخي الذي حققه النشامى، ورسالة دعم ومساندة للمنتخب الوطني في مشواره المونديالي، بما يعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن وإنجازاته.
وأضافت، أن المركز يحرص على توظيف الفنون والإبداع في تعزيز القيم الوطنية وترسيخ مشاعر الفخر بالهوية الأردنية، وإتاحة المجال أمام الأطفال واليافعين والشباب للتعبير عن حبهم لوطنهم ومواكبة المناسبات والإنجازات الوطنية من خلال أعمال فنية هادفة.
ويأتي إطلاق العمل انسجاماً مع حالة الفخر والالتفاف الوطني حول المنتخب الوطني، حيث يحمل رسائل وطنية تعكس الاعتزاز بما حققه النشامى من إنجاز، باعتباره نموذجاً للإرادة والعزيمة والطموح.
ويُجسّد هذا العمل امتداداً لجهود مركز زها الثقافي في دعم المواهب الشابة، وتوظيف الثقافة والفنون كوسيلة للتعبير عن القيم الوطنية وتعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى الأطفال واليافعين.
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