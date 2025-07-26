مركز زها الثقافي ينظم بازارا في المفرق

الوكيل الإخباري- نظم مركز زها الثقافي في المفرق بازارا بعنوان "سوق زها الشعبي" وسط حضور مميز من الزوار ومشاركة واسعة من أصحاب المطابخ الإنتاجية والحرفيين.

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وقال المركز في بيان اليوم السبت، إن البازار يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من تسويق منتجاتهم المحلية، لافتا إلى أن المنتجات التي تم عرضها في البازار تنوعت ما بين الأطعمة الشعبية والمشغولات اليدوية، والمنتجات الحرفية التقليدية التي تعكس الطابع الثقافي والتراثي للمجتمع المحلي.