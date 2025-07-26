مركز زها الثقافي ينظم بازارا في المفرق

وقال المركز في بيان اليوم السبت، إن البازار يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من تسويق منتجاتهم المحلية، لافتا إلى أن المنتجات التي تم عرضها في البازار تنوعت ما بين الأطعمة الشعبية والمشغولات اليدوية، والمنتجات الحرفية التقليدية التي تعكس الطابع الثقافي والتراثي للمجتمع المحلي.
وبين أن البازار شكل فرصة كبيرة للمشاركين من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الصغيرة لتعريف الحضور بمنتجاتهم ما بطريقة تمكنهم من الاستمرار في العمل والإنتاج وتطوير إمكاناتهم، مبينا أن البازار شهد تفاعلاً كبيرًا من الزوار الذين أبدوا إعجابهم بجودة المنتجات وتنوعها وأشادوا بهذه المبادرة التي تفتح المجال أمام الحرفيين لعرض إبداعاتهم وتعزيز الاقتصاد المحلي.
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