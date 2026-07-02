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مركز شابات معان ينفذ نشاطا تدريبا في الحرف اليدوية

معان
معان
 
الخميس، 02-07-2026 12:07 م

الوكيل الإخباري-   نفذ مركز شابات معان، نشاطا تدريبيا بعنوان "الحرف اليدوية والتطريز على الكانفس"، قدمته المدربة إسلام المحاميد، المتخصصة في مجال التطريز، بمشاركة 12 شابة ضمن الفئة العمرية (18–35) عامًا.

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واشتمل التدريب على شرحٍ نظري وتطبيقٍ عملي حول أساليب الرسم بالخيط على لوحات الكانفس، وتقنيات التطريز المختلفة، حيث تعرفت المشاركات على الخطوات الأساسية لتنفيذ أعمال فنية يدوية تجمع بين الإبداع والدقة، بما يسهم في صقل مهاراتهن وتنمية قدراتهن في هذا المجال.

 
 


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