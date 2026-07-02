مركز شابات معان ينفذ نشاطا تدريبا في الحرف اليدوية

الوكيل الإخباري- نفذ مركز شابات معان، نشاطا تدريبيا بعنوان "الحرف اليدوية والتطريز على الكانفس"، قدمته المدربة إسلام المحاميد، المتخصصة في مجال التطريز، بمشاركة 12 شابة ضمن الفئة العمرية (18–35) عامًا.

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