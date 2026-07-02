مركز شابات معان ينفذ نشاطا تدريبا في الحرف اليدوية

واشتمل التدريب على شرحٍ نظري وتطبيقٍ عملي حول أساليب الرسم بالخيط على لوحات الكانفس، وتقنيات التطريز المختلفة، حيث تعرفت المشاركات على الخطوات الأساسية لتنفيذ أعمال فنية يدوية تجمع بين الإبداع والدقة، بما يسهم في صقل مهاراتهن وتنمية قدراتهن في هذا المجال.
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