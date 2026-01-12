مركز شباب القويرة ينظم ورشة توعوية حول الأمن المجتمعي

وتناول مندوب الشرطة المجتمعية، دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من الجريمة وأهمية التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية، إضافة إلى أساليب التعامل السليم مع المواقف المختلفة.
وتضمنت الجلسة محاور حول الأمن الفردي، والسلامة العامة وطرق مواجهة التهديدات السيبرانية بما يهيئ بيئة آمنة داعمة للإبداع والتنمية الوطنية المستدامة.
وثمن الحسن الشراكة بين وزارة الشباب والأجهزة الأمنية، مؤكدا تكامل الأدوار بين المراكز الشبابية والمؤسسات الأمنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز ثقافة الحوار والأمن المجتمعي.
من جهته، أكد رئيس مركز شباب القويرة محمد المراعية، أهمية هذه الأنشطة في توعية الشباب وحمايتهم من السلوكيات السلبية ودور المراكز الشبابية في تعزيز التواصل الإيجابي مع مختلف الجهات.
-
أخبار متعلقة
-
الروابدة: الهوية الوطنية الأردنية جامعة ولا بدائل عنها
-
الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029)
-
وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات
-
أمانة عمّان تطلق فعاليات النادي الشتوي المجاني للأطفال
-
إرادة ملكية بترفيع عدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف - أسماء
-
مبيعات الشقق في الأردن تتوزع بين نمو الوحدات الكبيرة والصغيرة وتراجع المتوسطة
-
أمانة عمّان تعلن حالة طوارئ قصوى مياه اعتباراً من اليوم
-
ماذا يفعل شخص أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟.. الإفتاء تجيب