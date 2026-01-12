مركز شباب القويرة ينظم ورشة توعوية حول الأمن المجتمعي

12:18 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/760653 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- نظم مركز شباب القويرة اليوم الاثنين، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، ورشة توعوية حول الأمن المجتمعي بحضور مدير شباب العقبة أحمد الحسن ومشاركة عدد من الشباب. اضافة اعلان





وتناول مندوب الشرطة المجتمعية، دور الشرطة المجتمعية في الوقاية من الجريمة وأهمية التعاون بين المواطن والأجهزة الأمنية، إضافة إلى أساليب التعامل السليم مع المواقف المختلفة.



وتضمنت الجلسة محاور حول الأمن الفردي، والسلامة العامة وطرق مواجهة التهديدات السيبرانية بما يهيئ بيئة آمنة داعمة للإبداع والتنمية الوطنية المستدامة.



وثمن الحسن الشراكة بين وزارة الشباب والأجهزة الأمنية، مؤكدا تكامل الأدوار بين المراكز الشبابية والمؤسسات الأمنية في تنفيذ الإجراءات الوقائية وتعزيز ثقافة الحوار والأمن المجتمعي.



من جهته، أكد رئيس مركز شباب القويرة محمد المراعية، أهمية هذه الأنشطة في توعية الشباب وحمايتهم من السلوكيات السلبية ودور المراكز الشبابية في تعزيز التواصل الإيجابي مع مختلف الجهات.



تم نسخ الرابط





