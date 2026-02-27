الجمعة 2026-02-27 10:36 م

مركز شباب وشابات السلط يفتتح البطولة الرمضانية للشطرنج

وزارة الشباب
وزارة الشباب
 
الجمعة، 27-02-2026 10:13 م

الوكيل الإخباري-   بدأت في مركز شباب وشابات السلط، البطولة الرمضانية للشطرنج ضمن فعاليات البطولات الرمضانية في المراكز الشبابية، بمشاركة 35 شابًا من منتسبي المركز.

وحضر افتتاح البطولة مدير شباب البلقاء أحمد الحديدي، ورئيس قسم المراكز الشبابية أحمد الصمادي، ورئيس المركز هاشم النسور، حيث أكدوا أهمية تنظيم مثل هذه البطولات في تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي، وتعزيز روح المنافسة الإيجابية لدى الشباب.

 
 


