مركز شباب وشابات السلط يفتتح البطولة الرمضانية للشطرنج

الوكيل الإخباري- بدأت في مركز شباب وشابات السلط، البطولة الرمضانية للشطرنج ضمن فعاليات البطولات الرمضانية في المراكز الشبابية، بمشاركة 35 شابًا من منتسبي المركز.

اضافة اعلان