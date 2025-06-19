مركز قلعة الكرك ينفذ مشروع تعزيز قدرات المرأة في البرلمان

الوكيل الإخباري- نفذ مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب، اليوم الخميس، مشروع تعزيز قدرات المرأة في البرلمان الأردني، بالشراكة مع وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية وملتقى البرلمانيات الأردنيات وبدعم من السفارة الفرنسية.

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ويهدف المشروع الذي حضر افتتاحه عدد من النائبات، إلى تعزيز المهارات القيادية للنساء البرلمانيات في مجلس النواب الأردني العشرين وتمكينهن إعلاميا وتشريعيا بالإضافة إلى مهارات الدعم والمناصرة من خلال تصميم وتنفيذ برامج تطوير القدرات وتعزيز المعارف.