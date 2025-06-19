مركز قلعة الكرك ينفذ مشروع تعزيز قدرات المرأة في البرلمان

ويهدف المشروع الذي حضر افتتاحه عدد من النائبات، إلى تعزيز المهارات القيادية للنساء البرلمانيات في مجلس النواب الأردني العشرين وتمكينهن إعلاميا وتشريعيا بالإضافة إلى مهارات الدعم والمناصرة من خلال تصميم وتنفيذ برامج تطوير القدرات وتعزيز المعارف.
وقالت مديرة المركز إسراء محادين، إن المشروع يعد جزءا من برامج ومشاريع المركز المتخصصة في التمكين السياسي للمرأة الأردنية ويهدف من خلال نشاطاته المتنوعة إلى تعزيز القيادة النسائية عن طريق تمكين النساء في مواقع صنع القرار وتغيير التصورات النمطية المجتمعية التي تحد من أدوارهن من خلال تسليط الضوء إعلاميا على مساهماتهن واستضافتهن كقيادات برلمانية وسياسية مؤثرة.
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