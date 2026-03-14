مزارعون في الكرك: الإرشاد الزراعي يعزز كفاءة الإنتاج

الوكيل الإخباري- أكد مزارعون بمحافظة الكرك أهمية دور الإرشاد الزراعي في تطوير القطاع الزراعي بالمحافظة ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المحاصيل، وتعزيز خبرة وقدرة المزارعين على التكيف مع الظروف المناخية وشح الموارد المائية.

وشدد هؤلاء على ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية بين جميع الجهات الزراعية لوضع برامج في مواضيع التدريب والتأهيل الزراعي وبناء القدرات والاستثمار في الأفكار الإبداعية الزراعية وتحويلها إلى مشاريع حقيقية تترجم على أرض الواقع وتسهم في تحقيق التنمية الشاملة.



وقال رئيس جمعية وادي ابن حماد سطام العويسات إن الجمعية نفذت برامج تدريبية زراعية في منطقة وادي ابن حماد التي تحتوي على الكثير من عيون الماء ومساحات واسعة من الأراضي، وتزرع بمختلف أنواع المحاصيل الحقلية، مشيدا بدور مديرية الزراعة بالتعاون في عقد برامج إرشادية تسهم في رفع مستوى الخبرة لدى المزارعين وكفاءة الإنتاج.



وأشار الأغوات إلى أهمية تحسين مهارات الباحثين عن العمل من خلال أنشطة تدريبية زراعية متخصصة، مؤكدًا أن الزراعة في اللواء توفر العديد من فرص العمل بنظام المياومة، ما ساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للعديد من الأسر.



ومن لواء المزار الجنوبي أكد المزارع عماد الخرشة أهمية إجراء التدريبات العملية الزراعية داخل الحقول ما يتيح للمزارعين تطبيق المعلومات مباشرة وملاحظة نتائجها على أرض الواقع ما يسهم في ترسيخ المعرفة الزراعية لديهم والارتقاء بالمنظومة الزراعية على وجه العموم.



من جهته، قال مدير مديرية زراعة الكرك إن المديرية توسعت في تنفيذ مدارس حقلية وبرامج تطبيقية تعتمد على التدريب العملي داخل الحقول بالتعاون مع المديريات التابعة لها ما يتيح للمزارعين معلومات علمية حول أساليب الزراعة الحديثة، ومكافحة الآفات، وتحسين الإنتاج.