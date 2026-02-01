الأحد 2026-02-01 04:25 م

مزارعو الكرك يقبلون على زراعة البقوليات

الوكيل الإخباري- تشهد محافظة الكرك نشاطًا ملحوظًا في زراعة الحبوب والبقوليات، مستفيدةً من تحسّن الظروف الجوية والهطولات المطرية التي أسهمت في تهيئة التربة ورفع رطوبتها، ما شجّع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الشتوية.

وقال مدير زراعة الكرك، المهندس مأمون العضايلة، إن نسبة الهطول المطري لهذا الموسم شجعت المزارعين على زراعة الحبوب والبقوليات، مبيّنًا أن هذه الزراعات تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، فضلًا عن دورها في دعم الاستقرار المعيشي للمزارعين.


ودعا العضايلة المزارعين إلى الالتزام بالإرشادات الزراعية، لا سيما ما يتعلق باختيار البذور، وتنظيم مواعيد الزراعة، والحراثة المناسبة، ومتابعة المحاصيل للوقاية من الآفات والأمراض الزراعية.


بدورهم، أكد مزارعون في مناطق لواء القصر والمزار الجنوبي والأغوار الجنوبية أن الفترة الحالية مناسبة لزراعة القمح والشعير، إضافة إلى محاصيل البقوليات مثل العدس والفول والحمص، لما تتمتع به من قدرة على التكيّف مع طبيعة أراضي الكرك ومناخها.


وأشار مختصون إلى أن زراعة هذه المحاصيل تسهم في تعزيز الأمن الغذائي المحلي، إلى جانب دورها في تحسين خصوبة التربة وتقليل تكاليف الإنتاج، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار المدخلات الزراعية.


وتُعدّ زراعة الحبوب والبقوليات من الركائز الزراعية الأساسية في محافظة الكرك، لما لها من دور في دعم المزارعين وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، إضافةً إلى مساهمتها في تعزيز الاقتصاد المحلي في المحافظة.

 
 


