مسؤول أذري يؤكد عمق العلاقات مع الأردن

الوكيل الإخباري- أكد مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، حكمت حاجييف عمق العلاقات الأردنية الأذرية بجميع مجالاتها ومستوياتها كونها علاقات أخوية وصديقة.

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وقال حاجييف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) "إننا نقدر العلاقات القوية بين البلدين المبنية على المبادئ التي أرستها القيادة في البلدين"، مشيرا الى العلاقات الأخوية الاستثنائية والتفاعل المتواصل بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الاذري الهام علييف.