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مسؤول أذري يؤكد عمق العلاقات مع الأردن

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الخميس، 12-06-2025 12:05 م

الوكيل الإخباري-   أكد مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، حكمت حاجييف عمق العلاقات الأردنية الأذرية بجميع مجالاتها ومستوياتها كونها علاقات أخوية وصديقة.

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وقال حاجييف في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) "إننا نقدر العلاقات القوية بين البلدين المبنية على المبادئ التي أرستها القيادة في البلدين"، مشيرا الى العلاقات الأخوية الاستثنائية والتفاعل المتواصل بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الاذري الهام علييف.


كما أكد المسؤول الأذري، وهو مدير قسم شؤون السياسة الخارجية لدى الرئاسة، أهمية زيارة ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للعاصمة باكو في العام الماضي واجتماعه المثمر مع الرئيس علييف على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ التاسع والعشرين (كوب29).

 
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