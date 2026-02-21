مسؤول أردني: الوجود العسكري الأميركي يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة

05:11 م

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون أردنيون، إنّ الوجود العسكري الأميركي في الأردن يأتي في إطار اتفاقيات دفاعية بين الولايات المتحدة والأردن، وفقا لصحيفة، نيويورك تايمز.





ونقلت الصحيفة، عن مسؤول أردني، تأكيده أن الأردن لن تُستخدم أراضيه لشن هجوم على إيران، مضيفاً أن الأردن يأمل بأن تؤدي المفاوضات الحالية بين الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سياسي يُجنّب المنطقة الحرب.



وأوضحت أن دولا أخرى، مثل السعودية والإمارات، أيدت المفاوضات لتجنب الحرب والتوصل إلى حل دبلوماسي، مؤكدةً عدم رغبتها في استخدام أراضيها كنقطة انطلاق لأي عمل عسكري ضد طهران.



وبينت أن الجيش الأميركي عزّز بشكل كبير وجوده العسكري في الشرق الأوسط، كما أبقت القيادة المركزية الأميركية حاملتي طائرات في الشرق الأوسط.





