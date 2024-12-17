مساعدات ألمانية إنمائية لدعم قطاعيّ التعليم والصرف الصحي

الوكيل الإخباري- وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان مع ممثلة مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن مايكيه ريلز على ثلاث اتفاقيات تمويل منها منحتان بقيمة 35 مليون يورو للمساهمة في تمويل احتياجات قطاع التعليم للتحول الرقمي، وقرض ميسر بقيمة 60 مليون يورو لدعم احتياجات قطاع الصرف الصحي.

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وجرى توقيع الاتفاقيات بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة والسفير الألماني في عمّان الدكتور بيرترام فون مولتيكه.



وبحسب بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، ستسهم المنحة الأولى بقيمة 20 مليون يورو في تمويل برنامج عمليات التحول الرقمي للتعليم المهني، وذلك من خلال تجهيز غرف حاسوب لتزويد التعليم المهني بالتكنولوجيا الرقمية حسب متطلبات المناهج الدراسية، وتجهيز مدارس التعليم المهني بمعدات الشبكة الرقمية اللازمة وتجهيز الوحدات الإدارية المركزية في وزارة التربية والتعليم بمعدات تكنولوجيا المعلومات، لتمكين وزارة التربية والتعليم من استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات للتعلم الرقمي القائم على المناهج الدراسية من أجل تحسين جودة التعليم المهني لأهمية ارتباطه في سوق العمل في الأردن والعمل على تحسين جاذبيته للطلاب والمجتمع، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).



كما ستسهم المنحة الثانية بقيمة 15 مليون يورو في تمويل المرحلة الثانية من برنامج تحسين الجودة في التعليم الأساسي (الرقمنة)، وذلك من خلال تجهيز مختبرات الحاسوب والقاعات الدراسية ومحطات العمل الرقمية في المدارس الأساسية، والمساهمة في تجهيز العديد من مراكز امتحانات الثانوية العامة بالتكنولوجيا الرقمية من أجهزة حاسوب ومعدات للشبكة الرقمية اللازمة، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).



أما القرض الميسر تم تخصيصه لتمويل برنامج بعنوان "التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي"، ويهدف الى دعم جهود الحكومة في تحسين خدمات الصرف الصحي في مواقع مختلفة لتوسيع نطاق جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المركزية، ويسهم في حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، حيث تهدف التدابير المرتقبة للمشروع إلى زيادة وصول السكان الأردنيين إلى نظام مركزي لمياه الصرف الصحي والحد من الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.



كما يدعم المشروع زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، وبالتالي المساهمة في إدارة أكثر استدامة وكفاءة لموارد المياه في المستقبل.



ويأتي هذا التمويل لدعم أولويات قطاعي التعليم والمياه في المملكة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، حيث يسهم مشروعا التعليم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد)، وسيسهم برنامج التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي في الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وتحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي.



وقدمت وزيرة التخطيط شكر وتقدير الحكومة الأردنية للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنين وبالأخص في قطاع التعليم والمياه والصرف الصحي، لا سيما وأن ألمانيا من أهم الداعمين التنمويين لقطاع المياه والصرف الصحي في الأردن من خلال دعمها المالي والفني.



وثمن الدكتور محافظة جهود الجانب الألماني بتقديم الدعم الذي سيسهم بشكل فعال في دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي حيث سيدعم تجهيز قاعات ومختبرات الحاسوب في المدارس الأساسية بمبلغ 15 مليون يورو، والمدارس المهنية بمبلغ 20 مليون يورو خلال السنوات الأربع القادمة والتي من المتوقع أن تحدث تغييرا فاعلا في رقمنة التعليم.