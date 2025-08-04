مساعدات الأردن إلى غزة براً وجواً .. تفاصيل في لقاء إعلامي غداً

ويتناول اللقاء عمل الهيئة ضمن الجهود الإغاثية الأردنية إلى الأشقاء في قطاع غزة براً وجواً، والمشاريع التي تقدمها الهيئة خارج الأردن، وجهودها في دعم المبادرات الخيرية والتنموية داخل المملكة.
ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء إلى الحضور قبل 15 دقيقة من موعد اللقاء، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
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