الثلاثاء 2025-08-05 10:13 ص
 

مساعدات الأردن إلى غزة براً وجواً .. تفاصيل في لقاء إعلامي غداً

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 04-08-2025 07:42 م
الوكيل الإخباري-   يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال الحكومي.اضافة اعلان


ويتناول اللقاء عمل الهيئة ضمن الجهود الإغاثية الأردنية إلى الأشقاء في قطاع غزة براً وجواً، والمشاريع التي تقدمها الهيئة خارج الأردن، وجهودها في دعم المبادرات الخيرية والتنموية داخل المملكة.

ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء إلى الحضور قبل 15 دقيقة من موعد اللقاء، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أحد عناصر ادارة السير في الميدان

أخبار محلية الأمن العام: إشارات رقباء السير بالميدان تقلل الارتباك

الدولار الأميركي

أسواق ومال الدولار يتراجع مع تزايد احتمال خفض الفائدة واستمرار ضبابية الرسوم الجمركية

ىى

طب وصحة إهمال التهاب الضرس قد يصيبك بمشاكل خطيرة في الغدة الدرقية

قلقلقل

منوعات لا للحشرات في المنزل! 8 نصائح ذكية لتهوية آمنة في الصيف

نننن

منوعات كيف تحفظين البقوليات والحبوب لأطول فترة؟ إليك 4 خطوات فعّالة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث تاريخ الأردن

تتت

منوعات طلب مثير للجدل.. حيوانات أليفة لتغذية حيوانات مفترسة في الدنمارك

ه

منوعات ذعر في بريطانيا بعد العثور على "فأر بحجم قطة" داخل منزل - صور



 
 





الأكثر مشاهدة