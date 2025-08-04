مساعدات الأردن إلى غزة براً وجواً .. تفاصيل في لقاء إعلامي غداً

07:42 م

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الوكيل الإخباري- يعقد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي الدكتور زيد النوايسة، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، لقاءً مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان "الجهود الإغاثية والإنسانية للهيئة الخيرية"، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم غد الثلاثاء في مبنى وزارة الاتصال الحكومي. اضافة اعلان





ويتناول اللقاء عمل الهيئة ضمن الجهود الإغاثية الأردنية إلى الأشقاء في قطاع غزة براً وجواً، والمشاريع التي تقدمها الهيئة خارج الأردن، وجهودها في دعم المبادرات الخيرية والتنموية داخل المملكة.



ودعت وزارة الاتصال الحكومي الصحفيين الراغبين بتغطية أحداث اللقاء إلى الحضور قبل 15 دقيقة من موعد اللقاء، وإبراز الوثيقة اللازمة التي تثبت عملهم لدى أي من وسائل الإعلام.