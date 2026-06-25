مساعد آمر الحرس الأميري الكويتي يزور مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص

الوكيل الإخباري- زار مساعد آمر الحرس الأميري الكويتي اللواء الركن عادل عبدالرحمن الكندري، يرافقه وفد عسكري، اليوم الخميس، مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص، وكان في استقباله قائد الحرس الملكي الخاص.

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واستمع الوفد إلى إيجاز حول المهام والواجبات التي تضطلع بها قيادة الحرس الملكي الخاص، وأبرز الإنجازات والتطورات التي شهدتها في مجالات التدريب والتأهيل، كما اطلع على برامج التدريب والدورات المنفذة في المدرسة.



وشاهد الوفد جانباً من التمارين والفعاليات التدريبية المتعلقة بحماية الشخصيات، إضافة إلى جولة في ميادين التدريب والمرافق الميدانية التابعة للمدرسة.



وعلى هامش الزيارة، رعى اللواء الركن الكندري تخريج دورة الدفاع عن النفس رقم (1/2026)، التي استمرت ثلاثة أشهر، بمشاركة منتسبين من الحرس الأميري الكويتي وقيادة الحرس الملكي الخاص.



واشتملت الدورة على عدد من الموضوعات والتطبيقات العملية، من أبرزها اللياقة البدنية، والملاكمة، وأساسيات التايكوندو، والكيك بوكسينغ، والسيجال، والجودو.



وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد الضيف بمستوى الجاهزية والكفاءة التدريبية التي يتمتع بها منتسبو الحرس الملكي الخاص، وبالمستوى الاحترافي الذي ظهرت به مختلف الفعاليات التدريبية.