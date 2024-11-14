مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب يلتقي وفدا كويتيا

واستعرض المساعد للعمليات والتدريب مع الوفد، ما أنجزته القوات المسلحة الأردنية من نجاح في تعزيز دور المرأة العسكرية وعملها داخل القوات المسلحة الأردنية والصنوف والمهن التي نجحت في الانخراط بها، والتي جاءت ترجمة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.
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