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مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب يلتقي وفدا كويتيا

شعار القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
الخميس، 14-11-2024 05:28 م

الوكيل الإخباري-   مندوبا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، التقى المساعد للعمليات والتدريب، اليوم الخميس، وفدا كويتيا برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح.

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واستعرض المساعد للعمليات والتدريب مع الوفد، ما أنجزته القوات المسلحة الأردنية من نجاح في تعزيز دور المرأة العسكرية وعملها داخل القوات المسلحة الأردنية والصنوف والمهن التي نجحت في الانخراط بها، والتي جاءت ترجمة لقرار مجلس الأمن رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن.

 
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