مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للعمليات والتدريب يلتقي وفدا كويتيا

الوكيل الإخباري- مندوبا عن رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، التقى المساعد للعمليات والتدريب، اليوم الخميس، وفدا كويتيا برئاسة مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر الصباح.

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