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مستجدات إعلان نتائج التوجيهي بالأردن

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الإثنين، 21-07-2025 03:32 م
الوكيل الإخباري-    رجح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم إعلان نتائج الثانوية العامة "التوجيهي" للعام 2025 مطلع شهر آب المقبل.اضافة اعلان


وأوضح المصدر أن عمليات تصحيح الامتحانات تسير وفق الخطة الموضوعة وبسلاسة، تمهيدًا لإصدار النتائج في الوقت المحدد.

وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن موعد إعلان النتائج لن يتجاوز الثلث الأول من شهر آب.
 
 
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