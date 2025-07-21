مستجدات إعلان نتائج التوجيهي بالأردن

وأوضح المصدر أن عمليات تصحيح الامتحانات تسير وفق الخطة الموضوعة وبسلاسة، تمهيدًا لإصدار النتائج في الوقت المحدد.
وكانت الوزارة قد أكدت في وقت سابق أن موعد إعلان النتائج لن يتجاوز الثلث الأول من شهر آب.
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