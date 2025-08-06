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مستجدات التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسان اليوم الاربعاء

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأربعاء، 06-08-2025 09:19 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   سيطلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان  من وزرائه الخارجين من التشكيلة الحكومية تقديم استقالاتهم تمهيداً للتعديل الوزاري ، خلال جلسة مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد  صباح اليوم الاربعاء.

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أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسَّان سيُجرى اليوم الأربعاء.
وأضاف المكتب، أنَّ التعديل سيكون واسعا، بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث.

 

بدورها قالت مصادر إن الرئيس حسان ووزراءه الجدد سيكونون في الديوان الملكي العامر عند نحو الساعة 12 ظهر اليوم لتأدية اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.

 

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، فإنَّ التعديل يستهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز، وتواكب السُّرعة التي يتطلَّبها تنفيذ مشاريع التَّحديث، وفي مقدِّمتها رؤية التَّحديث الاقتصادي، خصوصاً وأنَّ الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية.

 

 

 

 
 
gnews

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