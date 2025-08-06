مستجدات التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسان اليوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - سيطلب رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان من وزرائه الخارجين من التشكيلة الحكومية تقديم استقالاتهم تمهيداً للتعديل الوزاري ، خلال جلسة مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري الذي عقد صباح اليوم الاربعاء.

اضافة اعلان

أعلن مكتب رئيس الوزراء أن التعديل الوزاري على حكومة جعفر حسَّان سيُجرى اليوم الأربعاء.

وأضاف المكتب، أنَّ التعديل سيكون واسعا، بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التَّحديث.



بدورها قالت مصادر إن الرئيس حسان ووزراءه الجدد سيكونون في الديوان الملكي العامر عند نحو الساعة 12 ظهر اليوم لتأدية اليمين الدستورية أمام جلالة الملك.

