مستجدات قرار رفع الحد الأدنى للأجور في الاردن

الوكيل الإخباري- تعقد وزارة العمل، الأحد، أول اجتماعات اللجنة الثلاثية للحد الأدنى للأجور، بحثا منها عن توافقات بين ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال والحكومة لرفع الحد الأدنى للاجور.

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وزير العمل خالد البكار، قال في تصريح سابق، إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة "ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة"، مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية.