الخميس 2026-01-22 10:36 م

مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة

مادبا
مادبا
 
الخميس، 22-01-2026 10:04 م

الوكيل الإخباري-    التقى مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي في مادبا اليوم الخميس وجهاء وممثلين عن مختلف العشائر في المحافظة، حيث نقل لهم تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

واكد الحضور اعتزازهم بمواقف جلالة الملك في دعم قضايا الأمتين العربية والاسلامية.
وتناول اللقاء عدد من القضايا والمشاريع التي تهم محافظة مادبا.

 
 


