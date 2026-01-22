مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة

واكد الحضور اعتزازهم بمواقف جلالة الملك في دعم قضايا الأمتين العربية والاسلامية.
وتناول اللقاء عدد من القضايا والمشاريع التي تهم محافظة مادبا.
