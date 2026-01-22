مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة

الوكيل الإخباري- التقى مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي في مادبا اليوم الخميس وجهاء وممثلين عن مختلف العشائر في المحافظة، حيث نقل لهم تحيات جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

اضافة اعلان