مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يزور دير علا ويلتقي وجهاء

الوكيل الإخباري- زار مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، الاثنين، لواء دير علا بمحافظة البلقاء، والتقى مواطنين ووجهاء وممثلين عن مختلف العشائر في اللواء.

ونقل البلوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد للحضور.



من جانبهم، رحب الحضور بزيارة مستشار جلالة الملك، وأكدوا اعتزازهم بمواقف جلالة الملك والأردن في دعم القضايا العربية.