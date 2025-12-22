مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر يزور دير علا ويلتقي وجهاء

ونقل البلوي تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد للحضور.
من جانبهم، رحب الحضور بزيارة مستشار جلالة الملك، وأكدوا اعتزازهم بمواقف جلالة الملك والأردن في دعم القضايا العربية.
وتحدث الحضور خلال الجلسة عن عدد من القضايا التي تخص أهالي اللواء، مشيدين بالحرص الملكي على التواصل مع المواطنين.
