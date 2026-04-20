مستشفى الأميرة بسمة: استئصال ورم عظمي دقيق بتقنية الكي الحراري

الوكيل الإخباري- اجرى الكادر الطبي في مستشفى الأميرة بسمة عملية نوعية دقيقة لعلاج ورم عظمي حميد من نوع (Osteoid Osteoma) باستخدام تقنية الكي بالتردد الحراري (Radiofrequency Ablation) الموجهة بالأشعة المقطعية.





وتم إجراء هذا التدخل بنجاح من قبل الدكتور محمد نصر نزال والدكتور عثمان أبو قران أخصائيي الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية وبإشراف ومتابعة الدكتور عمر سميرات (أخصائي عظام الأطفال).



وبين الفريق الطبي أن خصوصية هذه الحالة تكمن في عمر المريضة (14 عاماً) حيث استقر الورم مباشرة على صفيحة النمو (Growth Plate) في عظم الفخذ البعيد. وتعتبر هذه المنطقة من الحساسية بمكان إذ ان أي خطأ قد يؤثر على النمو المستقبلي للعظم ما جعل استخدام تقنية الكي الحراري تحديا كبيرا يتطلب دقة فائقة لتجنب إلحاق أي ضرر حراري بالأنسجة المحيطة.



وبحسب بيان للمستشفى، تكللت العملية بالنجاح ، وتماثلت المريضة للشفاء واختفت آلامها الشديدة فور انتهاء الإجراء وهو ما يثبت فعالية العلاجات الحديثة "قليلة التداخل" في التعامل مع أعقد الحالات الطبية.

وقال مدير المستشفى الدكتور وليد الحلبي إن إجراء مثل هذه العمليات المعقدة والموقع الحساس للورم يعكسان مستوى التطور والخبرة المتقدمة التي وصلت إليها أقسام الأشعة التداخلية في مستشفيات وزارة الصحة، مشيدا بجهود الفريق الطبي من أطباء التخدير، وفنيي الأشعة والكوادر التمريضية والمساندة.





