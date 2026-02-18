مستشفى الأميرة بسمة يجري اول قسطرة طرفية

الوكيل الإخباري- أجرى فريق طبي بمستشفى الأميرة بسمة الجديد الأربعاء، أول حالة قسطرة طرفية في شعبة الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية، في خطوة تعد انطلاقة فعلية لتقديم هذا النوع المتقدم من الخدمات العلاجية في شمال المملكة.

وأجريت العملية على يد فريق طبي مكون من أخصائيي الأشعة التداخلية وقسطرة الأوعية الدموية محمد نصر نزال وعثمان عمر أبو قران، بمتابعة وتعاون من أخصائي جراحة الأوعية الدموية رائد عناب.