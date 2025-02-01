مستشفى البشير: أغلب المراجعين يعانون من التهابات تنفسية بمختلف مستوياتها

الوكيل الإخباري- أكّد المدير الفني لمستشفى الإسعاف والطوارئ في البشير، وسام مقدادي، أن المستشفى يستقبل في المتوسط يومياً نحو 3 الاف حالة، ومن خلال اختصاص الاسعاف والطوارئ يتم تحديد الحالات وتحويلها للأقسام المختصة.

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وقال مقدادي، إنّ جل هذه الحالات حالياً ممن يعانون من التهابات تنفسية بمختلف مستوياتها، ويتم التعامل معها بحسب اللازم ضمن البروتوكولات الطبية.