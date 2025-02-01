مستشفى البشير: أغلب المراجعين يعانون من التهابات تنفسية بمختلف مستوياتها

وقال مقدادي، إنّ جل هذه الحالات حالياً ممن يعانون من التهابات تنفسية بمختلف مستوياتها، ويتم التعامل معها بحسب اللازم ضمن البروتوكولات الطبية.
وبين أن باقي الحالات اليومية تتوزع بين حوادث السير والمراجعات الطارئة لمختلف الاعراض ، والنوبات القلبية، ويتم التعامل معها تباعاً.
-
أخبار متعلقة
-
ضمان القروض تطلق مع GIZ منصة "الربط الإلكتروني الخاصة بالجهات المشاركة"
-
بدء اجتماع وزاري عربي بمشاركة الأردن في القاهرة
-
وزير الصحة يفتتح مركز صحي عبين وعبلين الأولي في عجلون
-
مبادرة أردنية عراقية لتأسيس اتحاد عربي للصناعات
-
انطلاق فعاليات الأسبوع العربي للتوعية بمرض السرطان
-
الرفاعي: 750 مستثمراً يقدمون طلبات لاستئجار مقاطع بالمنطقة الحرة السورية الأردنية
-
مدير الأمن العام يستقبل كتلة عزم النيابية
-
النزاهة" تبدأ سلسلة برامج تدريبية لممثلي الرقابة الداخلية بالقطاع العام