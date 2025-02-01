 
السبت 2025-02-01 03:42 م
 

مستشفى البشير: أغلب المراجعين يعانون من التهابات تنفسية بمختلف مستوياتها

مستشفى البشير
مستشفى البشير
السبت، 01-02-2025 02:04 م

الوكيل الإخباري-   أكّد المدير الفني لمستشفى الإسعاف والطوارئ في البشير، وسام مقدادي، أن المستشفى يستقبل في المتوسط يومياً نحو 3 الاف حالة، ومن خلال اختصاص الاسعاف والطوارئ يتم تحديد الحالات وتحويلها للأقسام المختصة.

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وقال مقدادي، إنّ جل هذه الحالات حالياً ممن يعانون من التهابات تنفسية بمختلف مستوياتها، ويتم التعامل معها بحسب اللازم ضمن البروتوكولات الطبية.


وبين أن باقي الحالات اليومية تتوزع بين حوادث السير والمراجعات الطارئة لمختلف الاعراض ، والنوبات القلبية، ويتم التعامل معها تباعاً.

 
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