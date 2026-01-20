مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل 7 أطفال من غزة لتلقي العلاج

الوكيل الإخباري- استقبل مستشفى الجامعة الأردنيّة، اليوم الثلاثاء، 7 أطفال من قطاع غزة يعانون من أمراض في الكبد والقلب لتقديم الرعاية الطبيّة المتخصّصة لهم، في إطار الجهود الإنسانيّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.

وأوضح المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول أنّ استقبال الأطفال يجسّد الالتزام العمليّ بالتوجيهات الملكيّة السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء في قطاع غزة، مبينًا أن المستشفى يضع جميع إمكاناته الطبيّة والبشريّة في خدمة هؤلاء الأطفال، ويعمل على توفير رعاية صحيّة متكاملة وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة.



وأشار إلى أن استقبال الأطفال جاء ضمن مسار الدعم الطبي الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أمس الاثنين الدفعة الـ11 من مرضى القطاع عبر مبادرة "الممر الطبي الأردني"، والتي ضمّت (21) مريضًا و(36) مرافقًا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنيّة لمتابعة العلاج.