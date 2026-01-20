الثلاثاء 2026-01-20 05:24 م

مستشفى الجامعة الأردنية يستقبل 7 أطفال من غزة لتلقي العلاج

الثلاثاء، 20-01-2026 04:16 م

الوكيل الإخباري- استقبل مستشفى الجامعة الأردنيّة، اليوم الثلاثاء، 7 أطفال من قطاع غزة يعانون من أمراض في الكبد والقلب لتقديم الرعاية الطبيّة المتخصّصة لهم، في إطار الجهود الإنسانيّة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.

وأوضح المدير العام للمستشفى الدكتور نادر البصول أنّ استقبال الأطفال يجسّد الالتزام العمليّ بالتوجيهات الملكيّة السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء في قطاع غزة، مبينًا أن المستشفى يضع جميع إمكاناته الطبيّة والبشريّة في خدمة هؤلاء الأطفال، ويعمل على توفير رعاية صحيّة متكاملة وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة.


وأشار إلى أن استقبال الأطفال جاء ضمن مسار الدعم الطبي الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أمس الاثنين الدفعة الـ11 من مرضى القطاع عبر مبادرة "الممر الطبي الأردني"، والتي ضمّت (21) مريضًا و(36) مرافقًا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنيّة لمتابعة العلاج.


وأضاف أنّ الأردن بقيادة جلالة الملك، يُواصل جهوده الإنسانيّة والطبيّة في استقبال وعلاج الأطفال والجرحى القادمين من قطاع غزة، مشيرًا إلى أنّ المستشفى مُستمر في تقديم الرعاية الصحيّة اللازمة ومتابعة الحالات الطبيّة بدقة؛ بما يضمن استكمال العلاج وتحقيق الشفاء التام.

 
 


