مستشفى الجامعة الأردنية يطلق برنامج الإنعاش المتقدم لحديثي الولادة

الوكيل الإخباري- في إضافة نوعية لمسيرة مركز دعم الحياة بمستشفى الجامعة الأردنية ودعم التميز السريري، ولتجسيد التزام المستشفى برسالته الإنسانية والعلمية في تقديم خدمات طبية تواكب أحدث التطورات المبنية على أسس علمية رصينة، أطلق المركز برنامجا تدريبيا متخصصا في الإنعاش المتقدم لحديثي الولادة (NRP) في إطار سعيه المستمر لتعزيز كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية ورفع مستوى الجاهزية للتعامل مع الحالات الحرجة التي تواجه الأطفال حديثي الولادة.

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ويعكس البرنامج التدريبي الحاصل على اعتماد رسمي من جمعية القلب الأميركية، التزام المركز بتقديم برامج تدريبية على أعلى المستويات العالمية، ويعزز مكانته كمركز ريادي في التدريب والتعليم الطبي المستمر، كما تؤكد مساعد مدير عام المستشفى لشؤون التدريب والتطوير الدكتورة رندا فرح.



وقالت الدكتورة فرح، إن برنامج الإنعاش الرئوي لحديثي الولادة يغطي مواضيع عدة، منها: تقييم الحالة السريرية للمواليد الجدد، وتقنيات وخطوات الإنعاش القلبي الرئوي، بما في ذلك التهوية والضغط على الصدر، وإدارة الطرق الهوائية: كيفية فتح وإدارة الطرق الهوائية بشكل صحيح، والرعاية بعد الإنعاش ومتابعة حالة المولود بعد الإنعاش والتدخلات اللازمة.



وأشارت إلى أن التدريب يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية من خلال: زيادة كفاءة الكوادر الطبية على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات وتقليل الأخطاء من خلال تعزيز الوعي والمعرفة ما يقلل من الأخطاء في حالات الطوارئ، وتحسين نتائج النجاة؛ عبر تقليل نسب الوفاة والإعاقة بالحد من نقص الأكسجين الدماغي وحماية الدماغ الوليدي من الأذى من خلال التدخل السريع، وتحسين فرص النمو والتطور السليم على المدى الطويل، وخفض معدلات وفيات المواليد من خلال تحسين الاستجابة في حالات تأخر التنفس أو توقف القلب الوليدي.



وأكدت أن للبرنامج دورا حاسما في رفع مستوى المهارات من خلال تزويد الكادر الطبي بالمعرفة والمهارات اللازمة لإنقاذ حديثي الولادة وزيادة ثقتهم خلال التعامل مع حالات الطوارئ؛ حيث ان الإنعاش الصحيح والسريع يزيد من فرص بقاء حديثي الولادة على قيد الحياة، وبما ينعكس إيجابا على الصحة العامة.



بدورها قالت رئيس وحدة الخداج وحديثي الولادة بالمستشفى الدكتورة إيمان بدران ان برنامج الإنعاش المتخصص لحديثي الولادة برنامج تدريبي عالمي معتمد طورته الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال بالتعاون مع الجمعية الأميركية، مشيرة الى أنه يهدف إلى تدريب الكوادر الصحية على إنعاش المواليد بشكل علمي ومنهجي من لحظة الولادة، ويعد المرجع الأساسي عالميا لتعليم كيفية تقييم حالة المولود حديثا، واتخاذ قرارات الإنقاذ، وتطبيق خطوات الإنعاش الفوري خلال الدقائق الذهبية الأولى بعد الولادة.



وأوضحت بدران أن الأطفال الخدج يتمتعون بخصائص فيزيولوجية تجعلهم أكثر عرضة لمضاعفات التنفس والدورة الدموية، ما يستدعي مهارات دقيقة ومحددة عند إنعاشهم، موضحة أن البرنامج يسهم في تطوير المهارات من خلال التدريب العملي على الحالات عالية الخطورة ومحاكاة إنعاش الخدج باستخدام دمى تدريب متطورة، وتدريب الفريق على كيفية التعامل مع الرئة غير مكتملة النمو، ومتلازمة الضائقة التنفسية، وتقديم دعم تنفسي وإجراء التداخل لحالات

ضعف الاستجابة القلبية.



من جهتها أكدت رئيسة شعبة التمريض بالمستشفى عفاف الصباح، إن هذا النوع من التدريب يتطلب تحقيق عدد من المعايير الدقيقة أهمها وجود المصادر الكافية للتدريب من دمى عالية الدقة، وتأهيل مدربين ضمن سلسلة من التدريبات المتخصصة والامتحانات العملية؛ مشيرة الى أن عددا قليلا من المؤسسات الصحية حصلت على اعتماد تدريب الإنعاش المتقدم لحديثي الولادة.