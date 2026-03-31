الثلاثاء 2026-03-31 08:40 م

مستشفى الجامعة الأردنية ينفذ تمرينا لحريق وهمي

الوكيل الإخباري-   نفذ مستشفى الجامعة الأردنية، بالتعاون مع مديرية دفاع مدني وسط عمان، تمرينا وهميا على خطة حريق، شمل الكوادر الطبية والإدارية، وذلك ضمن خطة المستشفى الرامية إلى توفير أعلى مستويات السلامة والأمان للمرضى والمراجعين وبيئة العمل.

اضافة اعلان


وحسب بيان للمستشفى يأتي التمرين ضمن خطة السلامة العامة والبيئة لتعزيز الوقاية من الحرائق والتدريب الداخلي، حيث تم التركيز على آلية التعامل مع الحوادث، والإنذار المبكر وإجراءات الإطفاء، مع دمج الكوادر الطبية والإدارية ضمن خطط السلامة العامة وتطبيق أساليب التعامل السليمة مع الحرائق.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة