مستشفى الجامعة و"بامبينو جيزو" الإيطالي يبحثان التعاون

وأكد مدير عام مستشفى الجامعة الدكتور نادر البصول، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة "بامبينو جيزو" الدكتور تيتسيانو أونيستي اليوم الخميس، أهمية الاستفادة من خبرات الفرق الطبية التي ستشارك في هذه الحملات وتبادل المعارف الطبية في هذا المجال بما يخدم المستشفى كصرح طبي تعليمي وتدريبي في المملكة.
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