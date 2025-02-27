مستشفى الجامعة و"بامبينو جيزو" الإيطالي يبحثان التعاون

الوكيل الإخباري- بحثت مستشفى الجامعة الأردنية سبل التعاون مع مستشفى بامبينو جيزو الإيطالي للأطفال، في مجال إجراء عمليات جراحية للأطفال لأمراض القلب الولادية والخلقية، مثل التشوهات والفتحات القلبية، بدعم من المركز الدولي الطبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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