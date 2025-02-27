 
الخميس 2025-02-27 05:07 م
 

مستشفى الجامعة و"بامبينو جيزو" الإيطالي يبحثان التعاون

مستشفى الجامعة الأردنية
مستشفى الجامعة الأردنية
الخميس، 27-02-2025 04:37 م

الوكيل الإخباري-   بحثت مستشفى الجامعة الأردنية سبل التعاون مع مستشفى بامبينو جيزو الإيطالي للأطفال، في مجال إجراء عمليات جراحية للأطفال لأمراض القلب الولادية والخلقية، مثل التشوهات والفتحات القلبية، بدعم من المركز الدولي الطبي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

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وأكد مدير عام مستشفى الجامعة الدكتور نادر البصول، خلال لقائه رئيس مجلس إدارة "بامبينو جيزو" الدكتور تيتسيانو أونيستي اليوم الخميس، أهمية الاستفادة من خبرات الفرق الطبية التي ستشارك في هذه الحملات وتبادل المعارف الطبية في هذا المجال بما يخدم المستشفى كصرح طبي تعليمي وتدريبي في المملكة.

 
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