مستشفى الجامعة يحتفي باليوم العالمي للتمريض

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور نادر البصول، اليوم الثلاثاء، أهمية الدور المحوري للكوادر التمريضية في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في المنظومة العلاجية وشركاء حقيقيين في مسيرة التميز الطبي والإنساني.

اضافة اعلان



وأشار البصول خلال رعايته الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، إلى أن الكوادر التمريضية تمثل نموذجا للعطاء والالتزام الإنساني والمهني، مشيرا إلى أن مهنة التمريض تعد من أكثر المهن قربا من المرضى وتأثيرا في رحلتهم العلاجية، بما يتطلبه ذلك من كفاءة عالية وصبر ومسؤولية كبيرة.



بدوره، بين نائب المدير العام للشؤون الطبية الدكتور سامي أبو حلاوة، أن الكوادر التمريضية تعد شريكا أساسيا في اتخاذ القرارات العلاجية ومتابعة الحالة الصحية للمرضى، لما تمتلكه من خبرات سريرية وكفاءة عالية في التعامل مع مختلف الحالات الطبية، مشيرا إلى أن التعاون المستمر بين الأطباء والممرضين يشكل عنصرا رئيسا في رفع مستوى سلامة المرضى وتحسين النتائج العلاجية.



وأكدت مساعد المدير العام لشؤون التدريب والتطوير الدكتورة رندة فرح، حرص المستشفى على الاستثمار في تطوير الكفاءات التمريضية من خلال البرامج التدريبية والتأهيلية المتخصصة، بما يواكب أحدث الممارسات الطبية والعلمية، ويعزز من جاهزية الكوادر التمريضية وقدرتها على تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة.



وكرم البصول، بحضور نائبي المدير العام للشؤون الطبية الدكتور سامي أبو حلاوة، وللشؤون الإدارية الدكتور أمجد بني هاني، ومساعد المدير العام لشؤون التدريب والتطوير الدكتورة رندة فرح، ومدير دائرة التمريض سليمان الربابعة، عددا من الكوادر التمريضية تقديرا لمسيرتهم المهنية وعطائهم المتميز في خدمة المرضى والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية.