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مستشفى الجامعة يحدد مواعيد دوام رمضان

ت
أرشيفية
الخميس، 27-02-2025 10:25 ص
الوكيل الإخباري- أوضحت إدارة مستشفى الجامعة الأردنية أن الدوام الرسمي للموظفين سيكون من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف بعد الظهر، باستثناء من تقتضي طبيعة عمله غير ذلك.اضافة اعلان


كما حُدّدت مواعيد العيادات الخارجية على فترتين، حيث تعمل العيادات الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، في حين تستقبل العيادات المسائية المرضى من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية والنصف عصراً.

وأكدت الإدارة أن دائرة الطوارئ والحوادث ستواصل استقبال المرضى على مدار الساعة، فيما ستكون أوقات زيارة المرضى مقسّمة إلى فترتين، الأولى من الساعة الثانية والنصف عصراً وحتى السادسة مساءً، والثانية من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة ليلاً.

أما بنك الدم، فسيستقبل المتبرعين من الساعة الثامنة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، داعياً الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واشتراطات السلامة العامة، مع تجنّب إحضار الأطفال والمأكولات خلال الزيارات.
 
gnews

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