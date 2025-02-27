مستشفى الجامعة يحدد مواعيد دوام رمضان

كما حُدّدت مواعيد العيادات الخارجية على فترتين، حيث تعمل العيادات الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، في حين تستقبل العيادات المسائية المرضى من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثانية والنصف عصراً.
وأكدت الإدارة أن دائرة الطوارئ والحوادث ستواصل استقبال المرضى على مدار الساعة، فيما ستكون أوقات زيارة المرضى مقسّمة إلى فترتين، الأولى من الساعة الثانية والنصف عصراً وحتى السادسة مساءً، والثانية من الساعة الثامنة مساءً وحتى العاشرة ليلاً.
أما بنك الدم، فسيستقبل المتبرعين من الساعة الثامنة مساءً وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، داعياً الجميع إلى الالتزام بالمواعيد المحددة واشتراطات السلامة العامة، مع تجنّب إحضار الأطفال والمأكولات خلال الزيارات.
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