الثلاثاء 2026-05-05 05:05 م

مستشفى الجامعة يستقبل 14 طفلا من غزة لتلقي العلاج

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 05-05-2026 04:26 م

الوكيل الإخباري- استقبل مستشفى الجامعة الأردنية 14 طفلا من أبناء قطاع غزة، يعانون من أمراض في القلب والكلى والمسالك البولية والعظام والجهاز الهضمي، لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم، في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.

اضافة اعلان


وبحسب بيان للمستشفى، اليوم الثلاثاء، جاء استقبال الأطفال ضمن مسار الدعم الطبي الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية، يوم الاثنين، الدفعة السابعة والعشرين من أطفال القطاع المرضى ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، والتي ضمت 42 طفلا و75 مرافقا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية لمتابعة العلاج.


وأوضح مدير عام المستشفى، الدكتور نادر البصول، أن استقبال الأطفال يجسد الالتزام العملي بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء في غزة، مبينا أن المستشفى يضع جميع إمكاناته الطبية والبشرية في خدمة هؤلاء الأطفال، ويعمل على توفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة.


وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده الإنسانية والطبية في استقبال وعلاج الأطفال والجرحى القادمين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن المستشفى مستمر في تقديم الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة الحالات الطبية بدقة بما يضمن استكمال العلاج.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية محاضرة لسمو الأمير الحسن بن طلال في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية

بيانات ملاحية: أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز السبت

عربي ودولي أميركا: حان الوقت لمن لديه مصلحة في مضيق هرمز ليقدم المساعدة

ل

أخبار محلية مستشفى الجامعة يستقبل 14 طفلا من غزة لتلقي العلاج

ل

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات توفير "سنابل" للأطفال لعام 2026

ل

شؤون برلمانية الصداقة البرلمانية الأردنية - الروسية: العلاقات بين البلدين متميزة

ل

اقتصاد محلي 13.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ب

شؤون برلمانية القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي

ب

أخبار محلية "الملابس الخيري" يعتزم تنفيذ صالة متنقلة في لواء المريغة



 
 






الأكثر مشاهدة

 