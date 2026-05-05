مستشفى الجامعة يستقبل 14 طفلا من غزة لتلقي العلاج

وبحسب بيان للمستشفى، اليوم الثلاثاء، جاء استقبال الأطفال ضمن مسار الدعم الطبي الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية، يوم الاثنين، الدفعة السابعة والعشرين من أطفال القطاع المرضى ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، والتي ضمت 42 طفلا و75 مرافقا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية لمتابعة العلاج.
وأوضح مدير عام المستشفى، الدكتور نادر البصول، أن استقبال الأطفال يجسد الالتزام العملي بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء في غزة، مبينا أن المستشفى يضع جميع إمكاناته الطبية والبشرية في خدمة هؤلاء الأطفال، ويعمل على توفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة.
وقال إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، يواصل جهوده الإنسانية والطبية في استقبال وعلاج الأطفال والجرحى القادمين من قطاع غزة، مشيرا إلى أن المستشفى مستمر في تقديم الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة الحالات الطبية بدقة بما يضمن استكمال العلاج.
