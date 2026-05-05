مستشفى الجامعة يستقبل 14 طفلا من غزة لتلقي العلاج

الوكيل الإخباري- استقبل مستشفى الجامعة الأردنية 14 طفلا من أبناء قطاع غزة، يعانون من أمراض في القلب والكلى والمسالك البولية والعظام والجهاز الهضمي، لتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم، في إطار الجهود الإنسانية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، للتخفيف من معاناة المدنيين في القطاع.

وبحسب بيان للمستشفى، اليوم الثلاثاء، جاء استقبال الأطفال ضمن مسار الدعم الطبي الذي تواصل المملكة تقديمه لغزة، حيث أجلت القوات المسلحة الأردنية، يوم الاثنين، الدفعة السابعة والعشرين من أطفال القطاع المرضى ضمن مبادرة "الممر الطبي الأردني"، والتي ضمت 42 طفلا و75 مرافقا، ليتم توزيعهم على المستشفيات الأردنية لمتابعة العلاج.



وأوضح مدير عام المستشفى، الدكتور نادر البصول، أن استقبال الأطفال يجسد الالتزام العملي بالتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى دعم الأشقاء في غزة، مبينا أن المستشفى يضع جميع إمكاناته الطبية والبشرية في خدمة هؤلاء الأطفال، ويعمل على توفير رعاية صحية متكاملة وفق أعلى المستويات والمعايير المعتمدة.